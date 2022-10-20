أرامكو تشارك في المؤتمر العاشر لجمعية الأمن الصناعي بالشرق الأوسط

يشارك رئيس أرامكو السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، مع قادة قطاع الأمن الصناعي محليًّا وعالميًّا؛ في "المؤتمر العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشرق الأوسط"، والمزمع إقامته خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022 في الظهران إكسبو، الذي يأتي برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وتحت شعار "الأمن، مُمَكِنّ للنمو الاقتصادي".