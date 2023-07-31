"زفة عروس وعرضة وحرث بالثيران".. شاهد بهجة الماضي في مهرجان الأطاولة

احتفل زوّار مهرجان الأطاولة التراثي السابع، أمس، بعديد من الموروثات الشعبية التي أُقيمت بعد صلاة العصر؛ حيث بدأ المهرجان بزفة العروس، كما كانت تذهب من بيت أهلها إلى بيت الزوجية على الجمال، وكان يصحبها عديدٌ من الأقارب إلى موقع الحفل تتبعها جموعٌ من الرجال بالعرضة الجنوبية.
وفي التفاصيل، أُقيمت فعالية خاصة بما كان يُسمى القرا وهو نوع من الأكل الشعبي يتم توزيعه على شكل تقسيمات متساوية يتم توزيعها على الجيران والأقارب وتقام بعدها وليمة العشاء.
هذا؛ وقد تجمع الحضور لمشاهدة فعالية الحرث القديمة بالثيران وطريقة عمل الخبزة المقنّاة على الجمر؛ وبعد ذلك أقيمت العرضة الجنوبية في سوق ربوع قريش أحياها كل من الشعراء: أحمد الدرمحي وصالح العطيفي وأحمد الكناني، بمعية فرقة صوت الجنوب.
وفي نهاية الحفل، أقام الشيخ غرم الله بن رداد، وشقيقه الشيخ عبدالله بن رداد، مأدبة عشاء للقائمين على المهرجان والأهالي بمناسبة وجودهم ومشاركتهم في المهرجان.