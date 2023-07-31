"زفة عروس وعرضة وحرث بالثيران".. شاهد بهجة الماضي في مهرجان الأطاولة

احتفل زوّار مهرجان الأطاولة التراثي السابع، أمس، بعديد من الموروثات الشعبية التي أُقيمت بعد صلاة العصر؛ حيث بدأ المهرجان بزفة العروس، كما كانت تذهب من بيت أهلها إلى بيت الزوجية على الجمال، وكان يصحبها عديدٌ من الأقارب إلى موقع الحفل تتبعها جموعٌ من الرجال بالعرضة الجنوبية.