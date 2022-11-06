شؤون الحرمين تُطلق عدداً من المبادرات التطوعية

وأوضحت مديرة إدارة الشراكات والعمل التطوعي بالرئاسة مرام بنت سعيد الشهراني، أنه تمّ تفعيل مبادرة "تطوعي" ومبادرة "سويًا" ومبادرة "التدريب التطوعي"، مشيرةً إلى أن الإدارة تحرص على نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته من خلال تبني أفضل الممارسات الداعمة للتحفيز وزيادة الفرص والساعات التطوعية، مشيرة إلى أن الوكالة تتيح الانضمام إلى منظومة العمل التطوعي في جميع المهام والمهارات وفي تجويد وتطوير منظومة الخدمات التطوعية، وتسخير الإمكانات المتاحة كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ورواد مكتبات الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات على أعلى معايير الجودة، وتحقيق الريادة في استدامة التطوع.