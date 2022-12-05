بتكريم الجهات المتميزة.. "المدني" يحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي 2022

دشن مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي في المقر الرئيس وفروع الدفاع المدني في المناطق، تحت شعار "عطاء وطن"، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، ويهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع، وتقدير جهود المتطوعين.