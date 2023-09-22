"المركز الوطني للأرصاد" يُنفِّذ أكبر جدارية وطنية احتفاء باليوم الوطني الـ93

جاء ذلك في معرض أقامه المركز ضمن برنامجه للاحتفال باليوم الوطني تعبيرًا عن الاعتزاز بالمناسبة الغالية، وما لها من أهمية خاصة ومكانة فريدة في نفوس أبناء السعودية، وتذكيرًا بالمنجزات والقفزات الهائلة التي تحققت لهذا الوطن على الأصعدة كافة.