إغاثي الملك يدشن برنامج "نور السعودية التطوعي" لمكافحة العمى في بنغلاديش

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة ديناسبور بجمهورية بنغلاديش الشعبية، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، والمنفذ خلال الفترة من 15 وحتى 22 يونيو 2023م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 2.170 حالة، وتوزيع 747 نظارة طبية، وإجراء 102 عملية مياه بيضاء تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول المتضررة.
الى ذلك وزع المركز أمس 160 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، استفاد منها 480 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة، ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.