"الأرصاد": هطولُ أمطارٍ رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير وضبابٌ على سواحل مكة والمدينة وتبوك

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.