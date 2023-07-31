"الأرصاد": هطولُ أمطارٍ رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير وضبابٌ على سواحل مكة والمدينة وتبوك

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.