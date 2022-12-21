هنا صلّى النبي الكريم.. "مسجد بني أنيف" في المدينة يستقبل زواره عقب تطويره وترميمه

وتعدّ فترة النهار الوقت الأمثل لزيارة مسجد بني أُنيف، ومشاهدة تفاصيله وتكويناته العمرانية، وطابعه المعماري الفريد غير المسقوف، فقد روعي في أعمال تطوير المسجد الأثري المحافظة على طرازه المعماري والشكل الهندسي للمسجد؛ من خلال تثبيت أعمدة خشبية متباعدة في سقف المسجد، لدعم تماسك جدرانه، ولتسمح بدخول الهواء للمكان، كما عُلّقت فيها فوانيس للإضاءة، وكسيت أرضية المسجد بالرخام الأبيض، ويحوي فناؤه الخارجي المكسو بالحجر، شجيرات ونخل، زُرعت بمحاذاة الصخور البازلتية الداكنة التي تشكّل سور المسجد التاريخي.