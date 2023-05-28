صندوق الموارد البشرية وأكاديمية طويق يعلنان بدء التسجيل في 8 معسكرات احترافية

وأتاحت أكاديمية طويق التسجيل في المعسكرات المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال الرابط: https://tuwaiq.edu.sa، حيث تتضمن المعسكرات مجالات عدة، أبرزها: علم البيانات، وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وتطوير مواقع الويب، وتطوير مواقع الويب باستخدام عدة لغات برمجية، والحوسبة السحابية، وواجهات المستخدم.