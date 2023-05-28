صندوق الموارد البشرية وأكاديمية طويق يعلنان بدء التسجيل في 8 معسكرات احترافية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية طويق، بدء التسجيل في 8 معسكرات احترافية، ستنطلق في 30 يوليو المقبل بمقر الأكاديمية في مدينة الرياض، وذلك بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات الرقمية والتقنية الحديثة في أبرز المجالات والتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل.
وأتاحت أكاديمية طويق التسجيل في المعسكرات المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال الرابط: https://tuwaiq.edu.sa، حيث تتضمن المعسكرات مجالات عدة، أبرزها: علم البيانات، وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وتطوير مواقع الويب، وتطوير مواقع الويب باستخدام عدة لغات برمجية، والحوسبة السحابية، وواجهات المستخدم.
وكان صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية طويق قد أبرما في أبريل الماضي، اتفاقية لدعم جهود تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية في مسارات التدريب المهني الفني والتخصصي عبر المعسكرات الرقمية التقنية والاحترافية، وتعزيز القدرات والإمكانات التقنية للكوادر الوطنية وتعزيز فرص مشاركتهم في سوق العمل.