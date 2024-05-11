12 منطقة على موعد مع الأمطار اليوم.. و"الأرصاد": متوسطة إلى غزيرة مع "زخات برد"

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.