إمام المسجد النبوي يوصي باستيعاب آلام الذين يئنّون وتهدئة روع النفوس المثقلة بالجراح

وأشار إمام المسجد النبوي إلى ما تبذله المملكة من دعم ومساندة في إغاثة المتضررين ومساندتهم والتخفيف من مصابهم، مبينًا أن قيادة هذه البلاد تعدّ النموذج المحتذى في النصرة والدعم، بفتح القنوات الرسمية وتسيير قوافل الإغاثة برًا وبحرًا وجوًا، يعزز ذلك شعب معطاء، يبذل بسخاء، ولا يغيب عن الأذهان النصوص الشرعية التي تؤكد حفظ الله للمنفقين، وتفريج كربة من فرّج كرب المكروبين وقضى حوائج الناس.

واختتم "الثبيتي" الخطبة مذكرًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج (وهو القتل) حتى يكثر فيكم المال فيفيض".