رئيس الشركة الوطنية للخدمات الزراعية: مهرجان "فلفل شقراء 4" يتيح فرصاً وظيفية موسمية

ثمَّن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عمر السحيباني؛ رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر؛ فعاليات مهرجان فلفل شقراء في نسخته الرابعة.
وأكّد السحيباني؛ أن محافظة شقراء تتميّز بإنتاج أجود أنواع الفلفل، وأن المهرجان يستهدف المزارعين، والأسر المنتجة، إضافة إلى مشاركة القطاعَيْن الحكومي والخاص.
وأشاد بالجهود الكبيرة المبذولة من القطاعات كافة في محافظة شقراء في الترتيب لهذا المهرجان الذي يشتمل على عديد من البرامج والأنشطة المتنوّعة لعرض وتسويق منتجات الفلفل، إلى جانب ندوات ومحاضرات مصاحبة يقدّمها نخبة من المختصّين في المجال الزراعي.
ويهدف مهرجان فلفل شقراء، الذي تنظّمه الشركة الوطنية للخدمات الزراعية خلال الفترة من 28 يوليو حتى 06 أغسطس 2024م؛ لتسويق منتج الفلفل الذي تتميز به المحافظة، إضافة إلى الصناعات التحويلية، وتوعية المزارعين بأفضل الممارسات لإنتاج محصول ذي جودة عالية، وإتاحة فرص وظيفية موسمية للمواطنين في المحافظة.
يُذكر أن الشـركة الوطنيـة للخدمـات الزراعيـة (AgriServ) مملوكـة للدولة، وأُسسـت بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم (604) وتاريـخ 1439/11/25هــ؛ كأحـد مخرجـات برنامــج التحــول فــي تقديــم الخدمــات الزراعيــة، ويرأس مجلس إدارتها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.
وتهــدف الشــركة إلى تقديــم خدمــات زراعيــة ذات جــودة عاليــة ومســتدامة؛ لتمكيــن المزارعيــن والمربيــن والمنشــآت التجاريــة فــي القطــاع الزراعــي؛ ما يسهم في تعزيز كفــاءة التشــغيل، ورفع مسـتوى الجـودة والإنتاجية، بمــا يدعــم مســتهدفات تنميــة القطــاع الزراعــي.
وتتولى الشركة تنفيذ الخدمات المسندة لها من وزارة البيئة والمياه والزراعة على أسس تجارية مستدامة، فيما تحتفظ الوزارة بالمهام التشريعية والتنظيمية والرقابية على القطاع الزراعي.