رئيس الشركة الوطنية للخدمات الزراعية: مهرجان "فلفل شقراء 4" يتيح فرصاً وظيفية موسمية

ويهدف مهرجان فلفل شقراء، الذي تنظّمه الشركة الوطنية للخدمات الزراعية خلال الفترة من 28 يوليو حتى 06 أغسطس 2024م؛ لتسويق منتج الفلفل الذي تتميز به المحافظة، إضافة إلى الصناعات التحويلية، وتوعية المزارعين بأفضل الممارسات لإنتاج محصول ذي جودة عالية، وإتاحة فرص وظيفية موسمية للمواطنين في المحافظة.