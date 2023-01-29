مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ سبعينيًّا من تَبِعات جلطتين بالقلب والرأس صاحَبه تورم دماغي شديد

نجح فريق طبي متخصص في جراحات المخ والأعصاب بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية دقيقة لإنقاذ مريض في العقد السابع، تَعرض لانسداد في صمام القلب، تَبِعه جلطة وتورم واحتقان بالدماغ وتدهور للوعي. ذكر ذلك الدكتور وسام العيساوي استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري رئيس الفريق الطبي المعالج.
وأضاف أن المريض قبل إصابته بالجلطة الدماغية، كان يعاني من ضيق شديد في صمام القلب، وقد أجريت له عملية قسطرة قلبية ناجحة، وبالمتابعة بدأ في التحسن التدريجي وفقًا للمؤشرات والعلامات الحيوية؛ موضحًا أن وعي المريض تدهور وبدأ يضعف؛ حيث قام الفريق الطبي بإخضاعه لفحوصات بالرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير الطبقي المحوري (C.T Scan).
وقد أبانت النتائج وجود جلطة دماغية كبيرة بالفص الأيسر وارتشاح للسوائل؛ الأمر الذي تَسبب في حدوث ضغط شديد على الدماغ ودخول المريض في شبه غيبوبة؛ مما استدعى التدخل العاجل.
وأفاد بأن الفريق الطبي المعالج قام بتجهيز غرفة العمليات، وقد استغرقت العملية 3 ساعات متواصلة، وتم فيها إزالة جزء من عظم الجمجمة أعلى الفص الأيسر لتخفيف الضغط على الدماغ، ومن ثم سحب كل السوائل المرتشحة.
وقال د.العيساوي إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام، وقد استعاد المريض وعيه الكامل ولله الحمد، وسيتم إجراء عملية إعادة عظم الدماغ بعد مدة زمنية تتراوح ما بين 6 أسابيع إلى 3 أشهر؛ وذلك بعد التأكد من أن الدماغ أصبح في حالته وحجمه الطبيعي، وقد زال عنه الضغط نهائيًّا.
وفي الختام أكد الدكتور "العيساوي" أن المريض تلقى رعاية طبية فائقة على مدار 10 أيام، خرج بعدها من المستشفى، بعد أن تم إخضاعه لبرنامج تأهيلي يتضمن العلاج الطبيعي والوظيفي المتكامل، مع المتابعة الدورية في العيادة لحين استكمال المرحلة الثانية من الخطة العلاجية.