مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ سبعينيًّا من تَبِعات جلطتين بالقلب والرأس صاحَبه تورم دماغي شديد

وقال د.العيساوي إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام، وقد استعاد المريض وعيه الكامل ولله الحمد، وسيتم إجراء عملية إعادة عظم الدماغ بعد مدة زمنية تتراوح ما بين 6 أسابيع إلى 3 أشهر؛ وذلك بعد التأكد من أن الدماغ أصبح في حالته وحجمه الطبيعي، وقد زال عنه الضغط نهائيًّا.