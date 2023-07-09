سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مراقي العلمية

ونوه سموّه بما تحظى به الجمعيات الدعوية من دعم سخي ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله - ، مستمعاً سموّه لشرح عن إنجازات الجمعية ودورها الدعوي في المحافظة، وماتقدمه من برامج في نشر العلم الشرعي وتأهيل طلبة العلم والارتقاء في تعليم العلوم الشرعية ومن برامج متنوعة لأبناء المجتمع