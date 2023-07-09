سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مراقي العلمية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم " الأحد " رئيس مجلس إدارة جمعية مراقي العلمية الدكتور عبدالرحمن المسلم ويرافقه عدداً من أعضاء مجلس الإدارة
ونوه سموّه بما تحظى به الجمعيات الدعوية من دعم سخي ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله - ، مستمعاً سموّه لشرح عن إنجازات الجمعية ودورها الدعوي في المحافظة، وماتقدمه من برامج في نشر العلم الشرعي وتأهيل طلبة العلم والارتقاء في تعليم العلوم الشرعية ومن برامج متنوعة لأبناء المجتمع
ومن جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن المسلم شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه ودعمه للعمل الخيري والدعوي بالمحافظة