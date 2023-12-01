"التعاون الإسلامي" تدين استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمُّل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار، ووضع حد لهذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.