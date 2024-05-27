وزارة الحج والعمرة تعلن باقات جديدة بمزايا وخدمات ميسّرة

وتضمنت الباقات: باقة أبراج كدانة الوادي، وتشمل التنقل بحافلات مكيفة ومريحة طوال الرحلة، والسكن في مشعر منى في الأبراج الجديدة أبراج كدانة الوادي، وتشمل مزاياها قائمة طعام متنوعة تقدم طوال الرحلة والمشروبات الباردة والساخنة ومخيمات مجهزة في عرفات وعند المبيت في مزدلفة.