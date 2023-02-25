بأحدث التقنيات العالمية.. رئاسة الحرمين تؤمّن وصولَ مياه زمزم لضيوف الرحمن

وتنتقل المياه المنتجة بعدها إلى خزاني كدي سعة "10000"م3، وسبيل الملك عبدالعزيز؛ فيزود المسجد الحرام بماء زمزم من خزان كدي، وتعبّأ صهاريج زمزم للمسجد النبوي من سبيل الملك عبدالعزيز، كما يتمّ الضخّ إلى مصنع الإنتاج؛ حيث يتم إنتاج عبوات ماء زمزم 5 لترات، ثم تنتقل المياه المنتجة من خزان كدي بعد إعادة تنقيتها عن طريق الأشعة فوق البنفسجية عبر أنابيب غير قابلة للصدأ "إستانلس استيل" إلى محطّات تبريد مياه زمزم حول المسجد الحرام؛ حيث يتم ضخّها إلى نقاط تعبئة الحافظات ومشربيات مياه زمزم في المسجد الحرام.