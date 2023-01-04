10 دقائق تُنقذ مريضًا بجدة.. تَعَرّض لأزمة قلبية حادة وهذا ما كشفته الفحوصات

وأكدت أنه تم إجراء الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية التي أكدت وجود احتشاء في الجدار الأمامي لعضلة القلب، تسبب في مضاعفات سلبية للحالة؛ مما استدعى على الفور نقله إلى معمل القسطرة القلبية، وإجراء عملية قسطرة تداخلية علاجية عاجلة، تم فيها وضع دعامة في الشريان الأمامي النازل، في مدة استغرقت 60 دقيقة من الاستقبال إلى خروج المريض من غرفة العمليات إلى جناح العناية القلبية لمتابعة الحالة مع الفِرَق الطبية والتمريضية، لتقديم الخدمات العلاجية للحالة بحسب الإجراءات الصحية المتعارف عليها، للتعامل مع تلك الحالات حتى تَماثل للشفاء تدريجيًّا وخرج من المستشفى بصحة جيدة.