"الصحة" تنقل 18 حاجاً عبر 31 عربة إسعافية من المدينة المنوّرة إلى المشاعر المقدّسة

وأوضحت الوزارة أن القافلة تضم أسطولاً متكاملاً مُكوَّنًا من (31) سيارة إسعاف، مزوَّدة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع وجود فريق طبي متخصّص مكوّن من 133 ممارساً متخصصاً (أطباء وتمريض ومسعفون)، تتضمن (6) سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، وسيارتَي إسعافات للعناية المركّزة، إضافةً إلى 4 وحدات إسعاف مسانِدة، وكابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة لنقل مرافقي المرضى.