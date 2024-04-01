أكثر من مليون شخص في 18 دولة استفادوا من "إطعام" للعام 1445هـ

واستطاع المركز تنفيذ هذا المشروع من الوصول إلى أكثر من مليون مستفيد في 18 دولة حول العالم قُدمت لهم 195.583 سلة غذائية اشتملت على المواد الغذائية الأساسية، كما يعد مشروع "إطعام" واحداً من عشرات المشاريع والبرامج الإنسانية التي يتبناها المركز للتخفيف والوقوف بجانب الدول والمجتمعات المنكوبة حول العالم.