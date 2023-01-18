مجددًا.. حملة عسكرية حوثية تقتحم قرى بهمدان وتختطف 18 مواطنًا

أما أسماء المختطفين من الأهالي فهم: 1- مهيوب حمود يحيى الحسام، 2- يحيى محمد أحمد بشر، 3- يحيى محمد أحمد الحاوري، 4- ناجي مقبل جولة، 5- عبدالقادر محمد شمسان، 6- حامس صالح العسكري، 7- صالح يحيى عبدالله جمعان، 8- فراص محمد دحان الجائفي، 9- عبدالغني عبدالله دودة، 10- سلمان مجاهد ثابت شمسان، 11- عبدالكريم يحيى ثابت شمسان، 12- مختار ناصر حمود دودة، 13- نبيل يحيى ثابت شمسان، 14- إبراهيم محمد علي سعد الشرمي، 15- سليم محمد حمود السعلة، 16- محمد يحيى محمد دودة، 17- إسماعيل يحيى محمد دودة، 18- حمير محمد يحيى دودة.