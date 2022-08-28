"غرفة جدة" تعقد ورشة عمل تعريفية بمنصة مصنعي ومستوردي أجهزة القياس

واشتملت ورشة العمل على محاور منها: مقدمة عن علم المعايرة القانونية، والتعريف بخدمات البرنامج الوطني للقياس والمعايرة، والتعريف بمنصة تقييس للخدمات الإلكترونية؛ حيث تمر عملية اعتماد الأجهزة بثلاث مراحل هي: اعتماد الطراز قبل عملية التصنيع بكميات ضخمة، وبعد الإنتاج وقبل دخول أدوات القياس للأسواق السعودية، وخلال التشغيل وبعد الصيانة.