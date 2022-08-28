"غرفة جدة" تعقد ورشة عمل تعريفية بمنصة مصنعي ومستوردي أجهزة القياس

عقدت غرفة جدة اليوم فعاليات ورشة العمل التعريفية بمنصة تقييس لمصنعي ومستوردي ومستخدمي أجهزة القياس؛ وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
تركزت الورشة في شرح طريقة تسجيل المنشآت على المنصة لطلب خدمات التحقق من أجهزة القياس المستخدمة في المبادلات التجارية.
شارك في الورشة مدير وحدة الدعم وتنسيق الأعمال بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبيدان سندي، ومدير إدارة الحوكمة والرقابة بالهيئة المهندس نواف الشمري، ومدير قسم الموازين الغير تلقائية بالهيئة المهندس فواز العمري، وممثل تقنية المعلومات بالهيئة المهندس حمد الدهش؛ وسلطت الضوء على نمط التسجيل لإصدار شهادة اعتماد الطراز الوطنية لأجهزة القياس.
واشتملت ورشة العمل على محاور منها: مقدمة عن علم المعايرة القانونية، والتعريف بخدمات البرنامج الوطني للقياس والمعايرة، والتعريف بمنصة تقييس للخدمات الإلكترونية؛ حيث تمر عملية اعتماد الأجهزة بثلاث مراحل هي: اعتماد الطراز قبل عملية التصنيع بكميات ضخمة، وبعد الإنتاج وقبل دخول أدوات القياس للأسواق السعودية، وخلال التشغيل وبعد الصيانة.