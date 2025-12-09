وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,069 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر أكتوبر الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر أكتوبر الماضي شملت (276) جولة في منطقة الرياض، و(163) جولة في منطقة مكة المكرمة، و(160) جولة في منطقة المدينة المنورة، و(151) جولة في المواقع التعدينية في المنطقة الشرقية، و(85) جولة في منطقة عسير، و(78) جولة في منطقة نجران، و(47) جولة في منطقة القصيم، و(29) جولة في منطقة حائل، و(26) جولة في منطقة الجوف، و(19) جولة في منطقة الباحة، و(18) جولة في منطقة جازان، إضافة إلى (17) جولة في منطقة تبوك.