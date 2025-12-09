وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,069 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر أكتوبر الماضي
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية- 1,069 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن جهودها في التحقق من التزام المواقع التعدينية بنظام الاستثمار التعديني، وتوجيه الإنذارات عند رصد أي مخالفات، تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار العقوبة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر أكتوبر الماضي شملت (276) جولة في منطقة الرياض، و(163) جولة في منطقة مكة المكرمة، و(160) جولة في منطقة المدينة المنورة، و(151) جولة في المواقع التعدينية في المنطقة الشرقية، و(85) جولة في منطقة عسير، و(78) جولة في منطقة نجران، و(47) جولة في منطقة القصيم، و(29) جولة في منطقة حائل، و(26) جولة في منطقة الجوف، و(19) جولة في منطقة الباحة، و(18) جولة في منطقة جازان، إضافة إلى (17) جولة في منطقة تبوك.
وأكَّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.
وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو (9,3) تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من (5,300) موقع.