أمير تبوك يؤكّد حرصَ القيادة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام

ترأس أميرُ منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء؛ اجتماعَ لجنة الحج، في قاعة الاجتماعات بالإمارة.
عُقد الاجتماع بحضور وكيل إمارة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة.
وأكّد أمير المنطقة، حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا؛ على تقديم أفضل الخدمات؛ لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.
وقال الأمير "فهد": إن خدمةَ الحجاج والزائرين شرفٌ عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعًا في المملكة العربية السعودية، وهذه البلاد تشرّفت، ولله الحمد، بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام.
ونوّه أمير منطقة تبوك إلى الجهود التي تبذلها لجنة الحج بالمنطقة، وتقدم جميع التسهيلات والخدمات التي تأتي في ظل الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات المعنية في مدينة الحجاج في منفذ حالة عمار.
بعد ذلك اطلع على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.