إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان NHC

أقامت الوطنية للإسكان NHC صلاة عيد الأضحى لعام 1444هـ في عدد من الجوامع والمساجد داخل الضواحي والمجتمعات التي تطورها في مختلف مناطق المملكة.
حيث أُقيمت صلاة العيد في كل من ضاحية خزام بالرياض وضاحية الجوهرة في جدة، وضاحية الواجهة بالدمام وسط حضورٍ من السكان والزوّار بمختلف الفئات العمرية.
وتحرص الوطنية للإسكان على تهيئة جميع الإمكانات التي توفر الراحة للمصلين وكل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة، مع تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات والجوامع بكل مستلزماتها.
ومن جانب آخر احتفت الوطنية للإسكان مع سكّان الضواحي والمجتمعات بعيد الأضحى المبارك ضمن أجواءٍ مُبهجة، حيث صاحبها توزيع العيديات بطريقة مبتكرة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الروابط الاجتماعية وبناء أواصر المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع.
الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان تعمل على بناء بيئة سكنية متكاملة ضمن مشاريعها، والتي لا تقتصر على الوحدات السكنية وحسب، وإنما أيضاً تمتد إلى توافر المواقع المخصّصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب الحدائق والمسطحات الخضراء، في إطار الاهتمام بتوفير جودة حياة متكاملة تلبّي تطلّعات المواطنين.