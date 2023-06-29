إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان NHC

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان تعمل على بناء بيئة سكنية متكاملة ضمن مشاريعها، والتي لا تقتصر على الوحدات السكنية وحسب، وإنما أيضاً تمتد إلى توافر المواقع المخصّصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب الحدائق والمسطحات الخضراء، في إطار الاهتمام بتوفير جودة حياة متكاملة تلبّي تطلّعات المواطنين.