جامعة الملك فيصل تنظم ملتقى "الإعلام الرقمي والهوية الوطنية.. الواقع والمسؤولية"

تنظم جامعة الملك فيصل، ممثلة في كلية الآداب الأربعاء 14-9-1444هـ فعالية ملتقى الآداب الثقافي الرمضاني، بعنوان "الإعلام الرقمي والهوية الوطنية.. الواقع والمسؤولية"، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وذلك بالتعاون مع وحدة التوعية الفكرية، بقاعة القبة بمقر الجامعة.
وتشتمل فعاليات الملتقى على لقاءٍ رئيسي يتحدث خلاله رئيس وحدة التوعية الفكرية الأستاذ الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، حول "أثر وحدات التوعية الفكرية في تعزيز الهوية الوطنية لدى منسوبي وطلبة الجامعات.. وحدة التوعية الفكرية في جامعة الملك فيصل أنموذجاً".
كما يشارك عدد من باحثي برنامج ماجستير قسم الاتصال والإعلام بعدد من الأوراق العلمية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقته بالهوية الوطنية لدى طلبة الجامعة تقدمها الباحثة بنين بنت حسين البراهيم، وورقة ثانية حول استخدام السعوديين لمواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بإدراك القيم الاجتماعية تقدمها الباحثة سمية بنت عبدالله السماعيل، وثالثة حول إسهام وسائل الاتصال والإعلام في بناء "الهوية الوطنية"، يقدمها الباحث خالد بن ناصر القحطاني، إلى جانب ورقة رابعة تقدمها الباحثتان العنود بنت أحمد الملحم وهدى بنت حسين القحطاني حول استخدامات الشباب العربي لمواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته ببناء الهوية الوطنية لديهم.
من جانبه أكد عميد كلية الآداب الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقدمها الجامعة بتنظيم من كلياتها المتعددة وبالتعاون مع وحدة التوعية الفكرية بهدف الإسهام في تهيئة بيئة تعليمية آمنة فكريًّا، عبر تعزيز الانتماء للوطن، وتعميق مفهوم الأمن الفكري، ونشر الوسطية والاعتدال.