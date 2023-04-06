جامعة الملك فيصل تنظم ملتقى "الإعلام الرقمي والهوية الوطنية.. الواقع والمسؤولية"

كما يشارك عدد من باحثي برنامج ماجستير قسم الاتصال والإعلام بعدد من الأوراق العلمية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقته بالهوية الوطنية لدى طلبة الجامعة تقدمها الباحثة بنين بنت حسين البراهيم، وورقة ثانية حول استخدام السعوديين لمواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بإدراك القيم الاجتماعية تقدمها الباحثة سمية بنت عبدالله السماعيل، وثالثة حول إسهام وسائل الاتصال والإعلام في بناء "الهوية الوطنية"، يقدمها الباحث خالد بن ناصر القحطاني، إلى جانب ورقة رابعة تقدمها الباحثتان العنود بنت أحمد الملحم وهدى بنت حسين القحطاني حول استخدامات الشباب العربي لمواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته ببناء الهوية الوطنية لديهم.