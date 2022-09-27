انطلاق "مؤتمر الناشرين" بمناقشة النشر الورقي وتقنيات الكتاب الصوتي

وحملَت أولى جلسات المؤتمر، الذي تقام فعالياته على مدى يومي 27 و28 سبتمبر الجاري بفندق "جي دبليو ماريوت"، عنوان "مراحل صناعة نشر الكتب عالمياً"، تحدث خلالها رئيس جمعية النشر السعودية عبد الكريم العقيل، والأمين العام لاتحاد الناشرين الإندونيسي محمد رضوان، وأدارتها جاكس توماس مديرة دار "بولونيا بوك بلاس"؛ التي أكدت في مستهل الجلسة أنّ تطور صناعة الكتب ومراحلها المختلفة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن ناجم عما تحظى به من اهتمام بالغ على مستوى العالم.