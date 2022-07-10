بين طرق وعرة ورؤوس الجبال.. شاهد يقظة "قوة المجاهدين" في الحج

ويتولى رجال القوة في المركز التأكد من حصول القادم إلى مداخل العاصمة المقدسة على تصريح الحج ومن معه من ركاب إذا كانوا قاصدين الحج، والتأكد من نظاميتهم من خلال أجهزة الرصد؛ حيث يتم ضبط المخالفين فورًا.