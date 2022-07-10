بين طرق وعرة ورؤوس الجبال.. شاهد يقظة "قوة المجاهدين" في الحج

يشارك رجال قوة المجاهدين في مهمة الحج لهذا العام ضمن قوات أمن الحج والعمرة، وينتشرون في عدد من المواقع ويتولون حماية الإطار الخارجي للعاصمة المقدسة ومنع دخول مخالفي أنظمة الحج.
ووثقت "سبق" من خلال جولة ميدانية، أبرز جهود قوة المجاهدين، ووقفت على عدد من المواقع والنقاط الأمنية؛ منها مركز قيادة قوة المجاهدين بالحسينية في الطرق الوعرة ورؤوس الجبال.
ويتولى رجال القوة في المركز التأكد من حصول القادم إلى مداخل العاصمة المقدسة على تصريح الحج ومن معه من ركاب إذا كانوا قاصدين الحج، والتأكد من نظاميتهم من خلال أجهزة الرصد؛ حيث يتم ضبط المخالفين فورًا.
ورافقت "سبق" رجال القوة إلى إحدى النقاط الأمنية في موقع جبلي وعر يعد ضمن الطرق التي يستخدمها المهربون ومخالفو نظام الحج للوصول إلى المشاعر المقدسة، أو بعض أصحاب المواشي ممن يتجاوزون النقاط الأمنية الرئيسة على الطرق الأسفلتية.