4 حالات تستبعد المشاركين من مهرجان ولي العهد للهجن.. تَعَرّف عليها

4- يُمنع منعًا باتًّا التجمهر أو حمل السلاح الأبيض والناري، وإطلاق الأعيرة النارية، أو الاستعراض بالأسلحة، أو حيازتها في موقـع المهرجان والميدان، أو رفع أعـلام خلاف العلم الوطني، أو عبارات مسيئة للآخرين، أو مخالفة مبادئ الوحدة الوطنية في موقع المهرجان والمنطقة المحيطة به، وفـي حال ارتكاب المخالفة في أي من ذلك سيُستبعد المشارك وهجنه من المهرجان ويُحرَم من المشاركة لمدة سنة، ويحال إلى الجهة الأمنية المختصة لتطبيق الأنظمة في حقه.