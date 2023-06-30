69 مليون سلعة تموينية تم تصعيدها إلى مشعر منى ثاني أيام التشريق

راقبت وزارة التجارة تصعيد 69.5 مليون سلعة تموينية لحجاج بيت الله الرحمن في مشعر منى ثاني أيام التشريق، منها 37 مليون عبوة ألبان وعصائر، و14.2 مليون سلعة مخبوزات، وأكثر من 672 آلاف وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 17.2 مليون عبوة مياه، و336 ألف قالب ثلج.