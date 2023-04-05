مجلس التعاون الخليجي عن اقتحام الأقصى: تصعيد خطير وعدوان على القبلة الأولى للمسلمين

وقال إن استمرار اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى، وانتهاك حرماته، والاعتداء على مصليه، تعد تصعيداً خطيراً، واستباحةً للحرم القدسي وعدواناً على القبلة الأولى للمسلمين، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، كما تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.