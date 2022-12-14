رئيس الأرصاد: أمطار جدة ترقى لـ"متطرفة مناخيًّا" وجاهزون لتحقيق متطلبات الجهات

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن الظاهرة الجوية التي تعرضت لها محافظة جدة ترقى إلى مستوى "الحالة المتطرفة".
وأوضح أن المركز يعمل حاليًا على دراسة هذه الحالة ومقارنتها بظواهر جوية أثّرت على مناطق المملكة في الأعوام الماضية.
وبيّن أن المملكة ليست بمنأى عن الظواهر الجوية المتطرفة التي أصبحت تُشكّل هاجسًا لدول العالم.. والمراقب للظواهر الجوية التي أثرت مؤخرًا، يتضح له واقع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
وقال "غلام": المركز سيسخّر كافة قدراته الفنية والتقنية والبشرية لتسهيل مهمة الجهات العاملة ميدانيًّا مع الظواهر الجوية، من خلال تقديم أدق المعلومات التي تحقق لهذه الجهات قدراتها في تنفيذ أعمالها الميدانية المتعلقة بالظواهر الجوية خاصة الحالات الماطرة.
وشدد على أن المركز سيعمل بالتشارك مع جميع القطاعات المعنية لرفع الجاهزية؛ من خلال تطوير وتحديث الآليات المتبعة في مثل هذه الظواهر لتمكين المركز من تحقيق أهدافه وأيضًا قدرة الجهات على إنجاز خططها وأعمالها.
وأضاف: المركز الوطني للأرصاد، يمتلك قدرات تقنية وعلمية يفتخر بها تُمَكنه من الوصول إلى أعلى درجات الدقة في رصد الظواهر الجوية والتنبؤ بها سواء على مستوى المراقبة أو المساحة المكانية.
وفي لقائه اليوم الأربعاء مع منسوبي المركز الوطني للأرصاد بالمقر الرئيسي، قال "غلام": قطاع الأرصاد بالمملكة، حَظِيَ باهتمام كبير من الدولة بدعم غير مسبوق شمل الأنظمة والقوانين والبرامج الفنية والتقنية والكوادر البشرية المؤهلة التي حققت للمركز نقلة كبيرة في مجال رصد ومراقبة ودراسة الطقس والمناخ في المملكة؛ حتى أصبحنا اليوم نعد من الجهات الموثوقة إقليميًّا ودوليًّا، ونحقق نجاحات في البرامج الإقليمية، ونعزز ذلك من خلال رفع مستوى قدراتنا باستمرار.