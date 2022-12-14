رئيس الأرصاد: أمطار جدة ترقى لـ"متطرفة مناخيًّا" وجاهزون لتحقيق متطلبات الجهات

وفي لقائه اليوم الأربعاء مع منسوبي المركز الوطني للأرصاد بالمقر الرئيسي، قال "غلام": قطاع الأرصاد بالمملكة، حَظِيَ باهتمام كبير من الدولة بدعم غير مسبوق شمل الأنظمة والقوانين والبرامج الفنية والتقنية والكوادر البشرية المؤهلة التي حققت للمركز نقلة كبيرة في مجال رصد ومراقبة ودراسة الطقس والمناخ في المملكة؛ حتى أصبحنا اليوم نعد من الجهات الموثوقة إقليميًّا ودوليًّا، ونحقق نجاحات في البرامج الإقليمية، ونعزز ذلك من خلال رفع مستوى قدراتنا باستمرار.