"مسك" تحتفي بأكثر من 160 فكرة ريادية تدعم 7 مجالات

نظّمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، أمس، معرض "مسك الانطلاق" الذي يأتي في ختام النسخة الثالثة من برنامج مسك الانطلاق التابع لمسار مسك الريادة، أحد المسارات الأربعة للمؤسسة.
وألقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور بدر البدر، كلمة للمستفيدين من البرنامج، قال فيها: "تعيشون اليوم في وقتٍ ذهبي لريادة الأعمال؛ فالبيئة من حولكم محفزة وتزداد تحفيزًا يومًا بعد يوم؛ فالمملكة بدعم قيادتنا حققت المركز الرابع في مؤشر ريادة الأعمال ضمن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2021 – 2022، بعد أن كانت في المركز السابع في عام 2020".
بدوره ذكر الرئيس التنفيذي للبرامج في مؤسسة مسك المهندس عمر نجار، أن "المؤسسة تُمكّن أصحاب الأفكار الريادية وتحتفل اليوم بانطلاق أكثر من 160 مشروعًا جديدًا في مجالات: القدرات البشرية، والاستدامة، والتقنية المالية، والتقنية الصحية، والمُدن الذكية، وقطاع التجزئة، والترفيه".
وفي إطار توجه برنامج مسك الانطلاق الهادف إلى تمكين الأفكار الريادية وتزويد أصحابها بالمعرفة والإرشاد اللازم لتسريع نمو ريادة الأعمال والوصول إلى منتجات قابلة للتطبيق وجاهزة للانطلاق؛ احتضن المعرض الذي أُقيم في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية 70 رائد أعمال، وعُرضت المنتجات الأولية للحضور من مستثمرين ومهتمين، وذلك بعد انتهاء البرنامج الذي استمر لمدة 10 أسابيع، وانقسم على ثلاث مراحل أساسية "تصميم الفكرة، وبناء الفكرة، وعرض الفكرة". وتضمّن البرنامج ورش عمل ومحاضرات لرواد الأعمال في مختلف المجالات، بالإضافة إلى جلسات إرشادية.
جديرٌ بالذكر أن برنامج مسك الانطلاق صُمِّم ليسرّع من جهود رواد الأعمال للتحقق من الفكرة التجارية عبر تجربة المنتجات الأولية، وبناء قاعدة من العملاء الأوليين؛ وذلك للمساهمة في تحقيق أحد مستهدفات "مسك" من خلال استراتيجيتها المُحدثة في تمكين الشباب من صنع شركات تقدر قيمتها بـ6 مليارات ريال، واستحداث أكثر من 10 آلاف وظيفة بحلول عام 2030 من خلال الشركات المنشأة على يد المستفيدين من البرامج والخريجين، بما يساهم في دعم اقتصاد المملكة.