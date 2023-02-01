"مسك" تحتفي بأكثر من 160 فكرة ريادية تدعم 7 مجالات

وألقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور بدر البدر، كلمة للمستفيدين من البرنامج، قال فيها: "تعيشون اليوم في وقتٍ ذهبي لريادة الأعمال؛ فالبيئة من حولكم محفزة وتزداد تحفيزًا يومًا بعد يوم؛ فالمملكة بدعم قيادتنا حققت المركز الرابع في مؤشر ريادة الأعمال ضمن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2021 – 2022، بعد أن كانت في المركز السابع في عام 2020".