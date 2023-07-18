الحدود الشمالية.. 6 من مروّجي المخدرات في قبضة "المكافحة"

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على (6) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجهم مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدّرتَيْن، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.