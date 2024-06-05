"العناية بشؤون الحرمين" تُعرف ضيوف الرحمن بمعالم الكعبة المشرفة

تقدم الهيئةُ العامة للعناية بالحرمين، تجربةً مثرية لضيوف الرحمن في المسجد الحرام، من خلال تعريفهم على معالم الكعبة المشرفة والخدمات الرقمية والتوعوية.
يأتي ذلك خلال رحلتهم الإيمانية بموسم الحج، عن طريق معرض شرف العناية التوعية الرقمي، ومعرض معالم الكعبة المشرفة بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، أمام باب الملك عبدالله، رحمه الله، رقم "100" من الساعة 8 صباحًا إلى 10 مساء.
ويعمل المعرضان على إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتجسيد العناية البالغة التي أولاها قادة المملكة منذ تأسيسها بالحرمين الشريفين.
ويشهد ضيوف الرحمن هذا التطور الذي تجسّده المعالم بين الماضي والحاضر، كالسجاد والأبواب والعربات وكسوة الكعبة المشرفة وبئر زمزم ومجسمات للتوسعات السعودية الكبرى.
ولزيادة ثراء التجربة، خصّصت الهيئة للمعارض موظفين مؤهلين ومدربين يقفون على تجهيزها، وفق أحدث الأساليب الحديثة والمتقدمة تقنيًّا ورقميًّا؛ لجذب الزوار وتوسيع آفاقهم ومداركهم المعرفية تاريخيًّا وثقافيًّا.
وأيضًا لتنقل لهم تاريخ وحاضر مسيرة التنمية الشاملة للحرمين الشريفين ومنظومة خدمات قاصديهما.