"العناية بشؤون الحرمين" تُعرف ضيوف الرحمن بمعالم الكعبة المشرفة

يأتي ذلك خلال رحلتهم الإيمانية بموسم الحج، عن طريق معرض شرف العناية التوعية الرقمي، ومعرض معالم الكعبة المشرفة بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، أمام باب الملك عبدالله، رحمه الله، رقم "100" من الساعة 8 صباحًا إلى 10 مساء.