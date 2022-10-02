قراءة لدرجة حرارة الرياض في أكتوبر.. "المسند": غداً "طالع الصرفة"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن غداً دخول طالع الصرفة، وهو آخر نجوم سهيل الأربع وفي نهايته دخول الوسم.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "سُميت الصرفة بالصرفة لانصراف الحر عند طلوعها فجراً من المشرق أوائل أكتوبر، وانصراف البرد عند غروبها فجراً في جهة الغرب منتصف مارس تقريباً، وفيه يعتدل فيها الجو نهاراً وتزداد برودته في الليل".
وتابع: "عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) في أكتوبر بالرياض يراوح بين 31 و37م، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 27م، أو تتجاوز 39م، في حين يكون متوسط الصغرى (قُبيل الفجر) يراوح بين 19 و24م، ونادراً ما تنخفض عن 16م أو تتجاوز 24م".