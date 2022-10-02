قراءة لدرجة حرارة الرياض في أكتوبر.. "المسند": غداً "طالع الصرفة"!

وتابع: "عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) في أكتوبر بالرياض يراوح بين 31 و37م، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 27م، أو تتجاوز 39م، في حين يكون متوسط الصغرى (قُبيل الفجر) يراوح بين 19 و24م، ونادراً ما تنخفض عن 16م أو تتجاوز 24م".