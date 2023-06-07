مشجّع الاتحاد الكفيف "الشقيفي" يروي لـ"سبق" تجربته: هكذا استمتع بالمباريات في الملعب

وعن سبب حضوره لملعب مباراة الاتحاد والفيحاء، أضاف: كانت ليلة حسم اللقب، وطلبت من صديقي وليد حضور المباراة، وقد وجدنا تعاملًا جميلًا من إداري مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، وانتظرت 3 ساعات قبل بداية المباراة، وكانت جميلة، ولم أشعر بالوقت، وعشت ليلة من أجمل الليالي الكروية للنادي.