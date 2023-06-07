مشجّع الاتحاد الكفيف "الشقيفي" يروي لـ"سبق" تجربته: هكذا استمتع بالمباريات في الملعب
أصبح المشجع الاتحادي "محمد الشقيفي" محط إعجاب واهتمام رواد منصات التواصل وهم يتداولون لقطاته وهو يشجع ناديه بحماس وحب كبير.
وفي التفاصيل يروي المشجع الاتحادي "محمد الشقيفي" لـ"سبق" قصة عشقه وارتباطه بنادي الاتحاد التي بدأت في السابعة من عمره، بعد مشاهدة إحدى مباريات الفريق؛ مشيرًا إلى أنه يستمتع بالحضور في الملعب في المدرجات وبين الجماهير، والاستماع لوصف المباراة من خلال أحد أصدقائه؛ مفصحًا عن سر طاقته الإيجابية وحماسته.
وأوضح "الشقيفي" أنه يستمد الروح الإيجابية والسعادة والفرح من الإيمان بالله والتوكل عليه والرضا بقضائه؛ فهو أرحم بنا من أنفسنا؛ مشيرًا إلى أن ديننا هو دين الإيجابية والسعادة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل.
ونوه بما يجده ذوو الاحتياجات الخاصة من اهتمام ورعاية وعناية من دولتنا وقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذين بذلوا ويبذلون الغالي والنفيس لذوي الإعاقة ومنهم المكفوفون.
وقدّم الكفيف "الشقيفي" شكره الخاص لصديقه "وليد المفيريج"، وقال: "يصف لي المباراة كأني أراها، ويتعامل معي بأحاسيسه قبل لسانه، وقد أشبَعَ شغفي بتشجيع نادي الاتحاد".
وعن توقعاته كمشجع لناديه الاتحاد في مشاركته القادمة في كأس العالم للأندية كممثل للوطن؛ أكد أنها ستكون للمنافسة بإذن الله.
ووجّه "الشقيفي" رسالة لزملائه المكفوفين من هواة ومشجعي كرة القدم، بأنه من خلال تجربته الشخصية سيجدون الترحيب والاحتفاء والاهتمام من إخوانهم الجماهير في المدرجات؛ متوقعًا بأن رابطة جماهير الأندية لن تُمَانِع في انضمام المكفوفين وتسهيل أمورهم، في ظل الدعم اللامحدود الذي تشهده الرياضة.
وأضاف: مشاعري لا توصف في حضور مباراة تتويج الاتحاد ببطولة دوري روشن في استاد الجوهرة بجدة؛ مقدمًا شكره لعضو الشرف الذهبي أحمد بن علي القحطاني، لتكفله بتسهيل إجراءات حضوره مع مرافقيه للمباراة من الرياض إلى جدة ذهابًا وإيابًا، مع توفير السكن والمواصلات. وأثنى على إدارة نادي الاتحاد لما حققته من إنجاز بالحصول على الدوري وبطولة السوبر السعودي.
ولفت المشجع الاتحادي العاشق إلى أنه كان يعلم بنتيجة مباريات فريقه غير المنقولة قديمًا؛ إذ كان يذهب بعد العصر إلى كبينة الهاتف ويتصل بالقسم الرياضي في صحيفتي "الجزيرة" و"الرياض"، وكان تجاوبهم جميلًا، ويطلعونني على النتيجة.
ووصف تعاقد نادي الاتحاد مع لاعب ريال مدريد "بنزيما" بأنها صفقة قوية ورابحة، وسيكون له شأن كبير في ظل وجود الجمهور العاشق.
وعن سبب حضوره لملعب مباراة الاتحاد والفيحاء، أضاف: كانت ليلة حسم اللقب، وطلبت من صديقي وليد حضور المباراة، وقد وجدنا تعاملًا جميلًا من إداري مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، وانتظرت 3 ساعات قبل بداية المباراة، وكانت جميلة، ولم أشعر بالوقت، وعشت ليلة من أجمل الليالي الكروية للنادي.
ولفت المشجع الاتحادي الكفيف في ختام حواره لـ"سبق" إلى أن ما تشهده المملكة من تطور في جميع المجالات ومن ضمنها الرياضة بشتى أنواعها؛ هو ثمرة الاهتمام والدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله، وسعي قيادتنا الرشيدة لكل ما من شأنه زيادة رفاهية المواطن وإسعاده.
وأعرب عن شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي تشهد له إنجازاتنا الرياضية المتميزة لبلادنا، وقال: نحن في هذه البلاد المباركة جسد واحد يربطنا التوحيد والوحدة والاستقرار والأمن واللحمة الوطنية"؛ مشيدًا بتميز صحيفة "سبق" وريادتها وحضورها وتأثيرها الإعلامي.