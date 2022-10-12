"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على البرك والقحمة، تستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.