بالفيديو.. بوتين: لا يجب التعامل مع الأمير محمد بن سلمان باستهتار وإلا سترون "موقفه القاسي"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يجب التعامل مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باستهتار، وإلا فإن من يفعل ذلك سيواجه "موقفه القاسي".
وشدد بوتين على أنه يدعم التوازن في أسواق النفط، مؤكدًا أن السعودية تنطلق من الحرص على مصالحها الوطنية، واصفًا موقفها بشأن النفط بأنه "متوازن تماماً".
وقال بوتين في كلمته أمام الجلسة العامة بمنتدى "فالداي" للحوار في موسكو: الأمير محمد بن سلمان رجل في شباب عمره ويتميز بعزيمة الطباع، هذا أمر واضح، لا يجب التعامل مع محمد بن سلمان باستهتار إذا لم تريدوا أن تروا موقفه القاسي، هذا كل ما هو في الأمر .
وأعرب بوتين عن مساندته لانضمام المملكة لمجموعة بريكس، لافتاً إلى أنَّ موسكو ستطور العلاقات مع الرياض.
يذكر أن مجموعة "بريكس" التي تأسست في 2006، هي اختصار للأحرف الأولى باللغة الإنجليزية لأسماء الدول المكونة للمنظمة (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا).
والمجموعة عبارة عن منظمة تشجع التعاون التجاري والسياسي بين الدول المنضوية تحت لوائها، كما تسعى إلى الحصول على دور في إدارة الاقتصاد العالمي.