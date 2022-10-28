بالفيديو.. بوتين: لا يجب التعامل مع الأمير محمد بن سلمان باستهتار وإلا سترون "موقفه القاسي"

وقال بوتين في كلمته أمام الجلسة العامة بمنتدى "فالداي" للحوار في موسكو: الأمير محمد بن سلمان رجل في شباب عمره ويتميز بعزيمة الطباع، هذا أمر واضح، لا يجب التعامل مع محمد بن سلمان باستهتار إذا لم تريدوا أن تروا موقفه القاسي، هذا كل ما هو في الأمر .