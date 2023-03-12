قبيل رمضان… أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها التشغيلية لاستقبال الشهر المبارك

يأتي هذا بالإضافة إلى مكافحة آفات الصحة العامة، ومراقبة الأسواق ومتابعة المراكز التجارية التي لها علاقة بالصحة العامة والكشف على المواد الغذائية المعروضة للبيع للتأكد من صلاحيتها للاستخدام. كما تقوم الخطة على تشغيل وصيانة ونظافة المرافق العامة وشبكات الطرق والأنفاق ومحطات الإنارة ومواقف السيارات ودورات المياه.