قبيل رمضان… أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها التشغيلية لاستقبال الشهر المبارك

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة استعداداتها التشغيلية لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444هـ، وذلك في إطار الاستعداد المبكر للشهر الفضيل.
وشكّلت "الأمانة" العديد من الفرق الميدانية بكوادرها البشرية والآلية لاستهداف خمسة مواقع رئيسية الممثلة في الأحياء السكنية، والمنطقة المركزية، والمناطق المحيطة بالجوامع والمساجد، ومواقع التاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى الأسواق ومناطق تنفيذ الفعاليات.
وذكرت "الأمانة" أنه يعمل على تنفيذ الخطة التشغيلية (4966) من الكوادر البشرية، مجهزين بـ (617) آلية ومعدة، حيث تتضمن الخطة تكثيف جميع الأعمال والخدمات البلدية التي تشمل النظافة العامة وتجميع ونقل النفايات والتخلص الآمن منها.
يأتي هذا بالإضافة إلى مكافحة آفات الصحة العامة، ومراقبة الأسواق ومتابعة المراكز التجارية التي لها علاقة بالصحة العامة والكشف على المواد الغذائية المعروضة للبيع للتأكد من صلاحيتها للاستخدام. كما تقوم الخطة على تشغيل وصيانة ونظافة المرافق العامة وشبكات الطرق والأنفاق ومحطات الإنارة ومواقف السيارات ودورات المياه.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفقاً للوائح والتعليمات.