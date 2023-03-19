مهلة الـ 90 يوماً انتهت.."السياحة": 5 أيام على تطبيق الغرامات والإغلاق لمخالفي النظام الجديد

يذكر أن الوزارة منحت المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يوما بدأت من ديسمبر الماضي لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، ولاسيّما أن لوائح النظام ثرية بالأنشطة والفئات والأنواع المختلفة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات في القطاع السياحي.