مهلة الـ 90 يوماً انتهت.."السياحة": 5 أيام على تطبيق الغرامات والإغلاق لمخالفي النظام الجديد

دعت وزارة السياحة جميع الهيئات السياحية، إلى سرعة إصدار التراخيص وفق اللوائح والاشتراطات الجديدة قبل يوم 25 مارس 2023.
وكشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي عن أن التطبيق الإلزامي لنظام السياحة الجديد على الأبواب، لذا يجب الاستفادة من المهلة المحددة لتجنب الغرامات والإغلاق للمنشأة.
وراعت اللوائح الجديدة احتياجات القطاع وتمت صياغتها بعد مراجعة مستفيضة لآراء وملاحظات المستهدفين، وهم قطاعات الضيافة وخدمات السفر والسياحة والإرشاد السياحي وإدارة مرافق الضيافة السياحية والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص والأنشطة التجريبية والتفتيش على الأنشطة السياحية ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة والوجهات السياحية.
يذكر أن الوزارة منحت المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يوما بدأت من ديسمبر الماضي لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، ولاسيّما أن لوائح النظام ثرية بالأنشطة والفئات والأنواع المختلفة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات في القطاع السياحي.
وطلبت الوزارة من المتعاملين في القطاع السياحي مراعاة ما تضمنته اللوائح الجديدة عند ممارسة الأنشطة السياحية حفاظاً على حقوق السياح وجودة الخدمات المقدمة، وتجنباً لتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحقهم.