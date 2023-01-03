أمطار "تيماء" تحوَّلت إلى شلالات بـ"عريدة".. مظاهر خلابة تُوثِّقها "سبق"

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أمطار "تيماء" تحوَّلت إلى شلالات بـ"عريدة".. مظاهر خلابة تُوثِّقها "سبق"
أظهرت جَمال الطبيعة البِكر التي تتميز بها المحافظة.. وصوَّرها "بخيت"
شكَّلت الأمطار التي هطلت مساء اليوم على محافظة تيماء شلالات في منطقة عريدة جنوب المحافظة. وأظهرت الشلالات جَمال الطبيعة البكر التي تتميز بها المحافظة، ووثَّقها المصور محمد بخيت.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية.
وشملت الأمطار المعظم وتبوك وتيماء وحالة عمار.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر أمس الثلاثاء عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات لـ7 مناطق محذرًا من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، من ضمنها منطقة تبوك.