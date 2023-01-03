أمطار "تيماء" تحوَّلت إلى شلالات بـ"عريدة".. مظاهر خلابة تُوثِّقها "سبق"

شكَّلت الأمطار التي هطلت مساء اليوم على محافظة تيماء شلالات في منطقة عريدة جنوب المحافظة. وأظهرت الشلالات جَمال الطبيعة البكر التي تتميز بها المحافظة، ووثَّقها المصور محمد بخيت.