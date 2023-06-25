بـ 28 ألفًا.. ركَّب عدادَيْ كهرباء دون تسجيلهما بالنظام: مقيم في قبضة "نزاهة"

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل قليل أنها أوقفت مقيمًا؛ قام بتركيب عدادَيْ كهرباء لعقارَيْن بإحدى المحافظات السعودية دون تسجيل بياناتهما في نظام الشركة السعودية للكهرباء، وتحصَّل في مقابل ذلك على مبلغ (28.000) ريال.
الجدير ذكره أن الهيئة أكدت مرارًا أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.