الاتحاد السعودي للهجن ينظم منافسات "كأس العلا للهجن" في ١٤ مارس

وتولي قيادة المملكة، أيدها الله، رياضة الهجن وسباقاتها اهتمامًا خاصًّا، وتسعى لتطويرها وفق رؤية طموحة تواكب التقدم، وتحافظ على تراث وأصالة المملكة، التي يعتبر الاهتمام بسباقات الهجن جزءًا مهمًّا من إرثها وثقافتها.