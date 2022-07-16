مصدر سعودي: "بايدن" تطرق لملف "خاشقجي" سريعاً.. وولي العهد تساءل عمّا قامت به أمريكا في حادثة "سجن أبو غريب"

قال مصدر سعودي مسؤول لقناة "العربية" إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تطرق خلال اللقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الجمعة، إلى "القيم المشتركة"، فأجابه ولي العهد بأن "كل دول العالم - وبالذات الولايات المتحدة والمملكة - لديها العديد من القيم التي تتفق بشأنها وعدد من القيم التي تختلف فيها، إلا أن القيم والمبادئ الصحيحة والجيدة دائماً ما تؤثر على شعوب الدول الأخرى، بالذات في الوقت الذي نرى فيه ترابطاً بين شعوب العالم بشكل غير مسبوق".