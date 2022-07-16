مصدر سعودي: "بايدن" تطرق لملف "خاشقجي" سريعاً.. وولي العهد تساءل عمّا قامت به أمريكا في حادثة "سجن أبو غريب"

قال مصدر سعودي مسؤول لقناة "العربية" إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تطرق خلال اللقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الجمعة، إلى "القيم المشتركة"، فأجابه ولي العهد بأن "كل دول العالم - وبالذات الولايات المتحدة والمملكة - لديها العديد من القيم التي تتفق بشأنها وعدد من القيم التي تختلف فيها، إلا أن القيم والمبادئ الصحيحة والجيدة دائماً ما تؤثر على شعوب الدول الأخرى، بالذات في الوقت الذي نرى فيه ترابطاً بين شعوب العالم بشكل غير مسبوق".
وتابع: "في المقابل، فإن محاولة فرض هذه القيم بالقوة له نتائج عكسية كبيرة، كما حدث في العراق وأفغانستان والتي لم تنجح فيهما الولايات المتحدة. ولذا فإن من المهم معرفة أن لكل دولة قيماً مختلفة ويجب احترامها. ولو افترضنا أن الولايات المتحدة الأميركية لن تتعامل إلا مع الدول التي تشاركها القيم والمبادئ 100% فلن يبقى للولايات المتحدة من دول تتعامل معها سوى الناتو، ولذا يجب علينا التعايش فيما بيننا بالرغم من الاختلافات التي نعيشها".
وأضاف المصدر السعودي أن الرئيس الأميركي تطرق لموضوع جمال خاشقجي بشكل سريع" خلال لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة في جدة.
وأضاف المصدر أن الأمير محمد بن سلمان ذكر أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في نفس العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قُتل صحافيون آخرون في أماكن أخرى من العالم.
كما قال ولي العهد للرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة قامت أيضاً بعدد من الأخطاء كحادثة أبوغريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء وتتخذ إجراءات تمنع حدوثها مجدداً.
كما أشار الأمير محمد بن سلمان لحادثة مقتل الصحافية الأميركية، شيرين أبوعاقلة، وتساءل عن ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية ودول العالم من إجراءات بشأنها.