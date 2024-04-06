استنفار في طوارئ "مستشفى ظلم" لإنقاذ مصابي حادث ساعات الإفطار

أعلن مستشفى ظلم العام بالتجمع الصحي بالطائف مساء أمس حالة الطوارئ، ورفع جاهزية جميع الأقسام؛ وذلك عقب تلقيه بلاغًا عن وقوع حادث مروري لحافلة صغيرة، تقلُّ مجموعة من الركاب، تعرضت للانقلاب على طريق الطائف - الرياض قبل وقت قصير من ساعات الإفطار.