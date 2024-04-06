استنفار في طوارئ "مستشفى ظلم" لإنقاذ مصابي حادث ساعات الإفطار

أعلن مستشفى ظلم العام بالتجمع الصحي بالطائف مساء أمس حالة الطوارئ، ورفع جاهزية جميع الأقسام؛ وذلك عقب تلقيه بلاغًا عن وقوع حادث مروري لحافلة صغيرة، تقلُّ مجموعة من الركاب، تعرضت للانقلاب على طريق الطائف - الرياض قبل وقت قصير من ساعات الإفطار.
وعلى الفور قام المستشفى بدعم قسم الطوارئ بالكوادر اللازمة للتعامل مع الحالات، فيما بعث فِرقة إسعافية لموقع الحادث للمشاركة في إسعاف ونقل الحالات للمستشفى فور تلقيه البلاغ.
وقامت فِرق المركز الإسعافي بمستشفى ظلم بمباشرة موقع الحادث، وإسعاف المصابين، والمساهمة في عمليات نقل الحالات إلى المستشفيات، بالتعاون مع جهات صحية وإسعافية.
وقد استقبلت طوارئ مستشفى ظلم "16" حالة إصابة متنوعة من الحادث، بينما أسهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة داخل طوارئ المستشفى في إنقاذ حالات المصابين الذين قُدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية.
وقرر الأطباء تحويل 6 حالات إصابة، بينها حالة إنقاذ حياة، لاستكمال الرعاية الطبية في المستشفيات التابعة للتجمع الصحي في محافظة الطائف عن طريق فِرق إسعافية مجهزة.
وقدم المستشفى الخدمات والرعاية الطبية للحالات المستقرة التي تقرر تنويمها بالمستشفى.