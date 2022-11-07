إجراء 11402 عملية جراحية بـ "تخصصي الطائف" خلال العشرة الأشهر الماضية

كشفت "صحة الطائف" أن قسم العمليات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي أجرى 11402 عملية جراحية خلال العشرة الأشهر الماضية من العام الحالي 2022.
وقالت في بيانٍ خصت "سبق" بنسخةٍ منه إن "العمليات شملت 2882 عملية جراحية طارئة، و2778 عملية جراحة اليوم الواحد".
وأضافت "صحة الطائف": "العمليات الجراحية لتخصص القلب والصدر بلغت 67 عملية، وكذلك إجراء 276 عملية جراحة مسالك بولية، و1867 عملية جراحة العيون".
وتابعت عبر بيانها: "كذلك تم إجراء 414 عملية تجميل وحروق، وإجراء 1199 عملية عظام و139 عملية مخ وأعصاب، و2153 جراحة أخرى".