مصادر "سبق": الأمن يقبض على شخص اعتدى على طفل في "وادي الدواسر"

يُشار إلى أن النائب العام وجّه بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي على طفل؛ حيث صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن تداول محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص بالاعتداء على طفل بمحافظة وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض.