مصادر "سبق": الأمن يقبض على شخص اعتدى على طفل في "وادي الدواسر"

علمت مصادر "سبق" أن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، تمكنت قبل قليل من القبض على شخص؛ اعتدى على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بوادي الدواسر.
يُشار إلى أن النائب العام وجّه بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي على طفل؛ حيث صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن تداول محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص بالاعتداء على طفل بمحافظة وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض.
وعطفًا على ذلك، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمرًا بسرعة القبض على المذكور استنادًا إلى المادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى نيابة الاعتداء على الأشخاص لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب له بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.
وأوضح المصدر أن الأنظمة الجزائية انطوت على حماية رفيعة لصالح الطفل، وأن النيابة المتخصصة في هذه الواقعة وجّهت بإعادة تأهيل الطفل المجني عليه نفسيًا بعد تعرضه للاعتداء، طبقًا للمواد (16 و18) من نظام حماية الطفل.