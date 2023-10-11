المملكة تستضيف الاجتماع الإقليمي لمبادرة صحة المرأة العربية 16 الجاري

وتأتي هذه الاستضافة انطلاقًا من اهتمام المملكة بملفّ المرأة الصحّي، وما يتعلق بها من جوانب نفسية واجتماعية؛ حيث تقدّمت المملكة بمقترح أثناء رئاستها للجنة المرأة العربية في الدورة التاسعة والثلاثين، لتوسيع مجالات اهتمام مبادرة "المحفظة الوردية"، لتشمل جميع أنواع السرطانات التي تصيب المرأة، إضافةً إلى سرطان الثدي؛ لخطورتها على صحة النساء في المنطقة العربية.