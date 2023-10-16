لإزالة التشوهات البصرية.. 430 جولة ميدانية تُحرر 120 مخالفة بنجران

وأوضحت الأمانة قيام الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية شرق بتنفيذ عدة جولات لإزالة التشوه البصري في نطاقها الإشرافي، بإلزام ملاك المباني قيد الإنشاء والترميم برفع مخلفات البناء، والمحافظة على نظافة الموقع، مع الالتزام بتطبيق كافة اشتراطات السلامة المهنية بتسويرها، وعدم ترك مخلفات البناء خارج حدود نطاق البناء؛ حيث أسفرت تلك الجولات عن تحرير 120 مخالفة.