لإزالة التشوهات البصرية.. 430 جولة ميدانية تُحرر 120 مخالفة بنجران

نفّذت أمانة منطقة نجران -ممثلةً في بلدية شرق نجران- خلال الخمسة الأيام الماضية 430 جولة ميدانية مكثفة؛ لإزالة التشوهات البصرية، ومخلفات البناء مجهولة المصدر، ومعالجة الظواهر السلبية؛ وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري في كافة أرجاء مدينة.
وأوضحت الأمانة قيام الفِرَق الرقابية التابعة لبلدية شرق بتنفيذ عدة جولات لإزالة التشوه البصري في نطاقها الإشرافي، بإلزام ملاك المباني قيد الإنشاء والترميم برفع مخلفات البناء، والمحافظة على نظافة الموقع، مع الالتزام بتطبيق كافة اشتراطات السلامة المهنية بتسويرها، وعدم ترك مخلفات البناء خارج حدود نطاق البناء؛ حيث أسفرت تلك الجولات عن تحرير 120 مخالفة.
وأكدت تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية والمتعلقة برمي مخلفات المباني التي قد تؤدي إلى إشغال الطريق العام بصورة عشوائية وبطرق غير نظامية مخالفة ومشوهة للمنظر العام، بحق المخالفين للإجراءات النظامية.